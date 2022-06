Was heißt nur Ja heißt Ja?

Spanien wertet es künftig als Vergewaltigung, wenn es vorher keine Zustimmung zum Sex gab. Ein Anlass, genau hinzuschauen.

Frauensache

Gibt es keine Zustimmung zu sexuellen Handlungen wird das in Spanien künftig zumindest als Körperverletzung gewertet. Ein Auslöser für die Verschärfung des Sexualstrafgesetzes war eine Vergewaltigung einer jungen Frau durch mehrere Männer, die das auch gefilmt hatten. Sie sei zu passiv gewesen, urteilte ein Gericht und erachtete die Vergewaltigung nicht als solche. Erst nach Massenprotesten kippte der Oberste Gerichtshof das Urteil. Nun gilt in Spanien bald nur mehr ein Ja heißt Ja. Ähnliche Regelungen gibt es in 14 weiteren europäischen Ländern, Österreich ist nicht darunter, hier gilt der Grundsatz Nein heißt Nein.

In Spanien gilt ähnlich wie in Schweden schon seit 2018 das Schweigen bald nicht mehr als Zustimmung, wenn es um die Beurteilung geht, ob eine Handlung strafrechtlich verfolgt wird - oder nicht. Den Unterschied zwischen Missbrauch und Vergewaltigung wird es juristisch nicht mehr geben. Sexuelle Übergriffe sind fortan Vergewaltigungen, unabhängig davon, ob sich das Opfer wehrt, in Schockstarre verfällt oder aus Angst passiv etwas mit sich geschehen lässt.

Die Kritiker sehen in diesen Zustimmungsregeln das Ende einer entspannten Sexualität herandräuen: Soll man vor dem Sex künftig einen Vertrag machen? fragen sie. Gehe man künftig mit vorgedruckten Formularen aus, man wisse ja nie, wen man kennelernt? Wie solle man im Streitfall beweisen, dass es eine Zustimmung gab? Damit höre sich doch jede spontane Sexualität auf.

Es ist nichts falsch daran, dass zwei, die miteinander Sex haben wollen, vorher mit Worten, Gesten oder Handlungen zeigen, dass sie mit dem gemeinsamen Tun einverstanden sind, dass sie das gleiche wollen. Ist das nicht die eigentliche Voraussetzung, die ohnehin gegeben sein müsste? Sollten junge Menschen nicht genau so erzogen werden, dass sie vorher und auch mittendrinnen Acht darauf geben, was der oder die andere will oder eben nicht und nicht ihr Wollen über alles stellen?

So einfach ist die Sache leider nicht. Wenn jemand Nein sagt und der andere macht weiter, tun wir uns in der Beurteilung leicht. Das ist Vergewaltigung. Doch dann gibt es viele Graubereiche. Was ist, wenn eine Frau in eine Passivität verfällt, weil sie eigentlich nicht will, aber nichts sagt? Wenn es um Sex geht, gibt es nicht immer die klare Zustimmung und auch nicht immer die klare Ablehnung. Es ist eine Tatsache, dass sich viele Frauen, auch starke, emanzipierte, sexuell befreite, feministische Frauen schwer tun, sexuelle Grenzen zu ziehen, und Männer tun sich schwer, diese Grenzen zu erkennen. Die gesellschaftlichen Rollen der Männer, die die Grenzen eines Nein ausloten, sind noch immer verbreitet - in Filmen wie in Büchern. Dazu kommt, dass das Thema selbst unter Freundinnen nicht gerade an der Spitze der Gesprächshitliste rangiert. Daliegen und an etwas anderes denken. Jemand überschreitet meine Grenzen, und ich habe nichts dagegen getan - das ist doch auch mit Scham belegt, das machen moderne Frauen nicht. Aber warum wurde die Kurzgeschichte "Cat Person" der bis dahin unbekannte Autorin Kristen Roupenian 2017 zum meistgelesenen fiktiven Text im "New Yorker" und Roupenian über Nacht zum Star der Literaturszene? Ihre Protagonistin hat Sex, obwohl sie nicht will.

Was bedeutet also Zustimmung zum Sex? Genügt ein Nicken, muss das Ja "ich will Dich" ausgesprochen werden, genügen Gesten? Flirten und kurze Röcke sind jedenfalls keine Zustimmung. Im spanischen Gesetzesentwurf heißt es, "es wird nur davon ausgegangen, dass eine Einwilligung vorliegt, wenn sie frei durch Handlungen bekundet wurde, die in Anbetracht der Umstände des Falles den Willen der Person eindeutig zum Ausdruck bringen". Phh!!! Klingt ein wenig nach Lustkiller - könnte eine erste Reaktion sein. Doch beim zweiten Nachdenken wird klar, ja genau so muss es sein. Und es täte allen gut, auch unserem Sexleben, wenn wir mehr darüber nachdächten, was der oder die andere will oder nicht, und auch, was man selbst möchte oder nicht.

Die spanische Gleichstellungsministerin Irene Montero sagt, das neue Sexualstrafrecht sei ein entscheidender Schritt zur Veränderung der sexuellen Kultur Spaniens. Und dabei geht es eben nicht nur um sexuellen Terror und eine Vergewaltigungskultur, sondern auch darum, dass ein Gesetz quasi ins Intimleben von allen hineinwirken kann, ohne dass es uns gängelt, sondern im Gegenteil mehr Freude bringen kann, weil reifer, erwachsener, empathischer und ehrlicher miteinander über Sex gesprochen wird. Und für alle Vergewaltiger und ihre Opfer sind derlei Gesetze ohnehin alternativlos.

Schweden hat ein nur Ja-heißt-Ja-Gesetz seit 2018, und die Schweden sind nicht zum lustlosem Volk geworden. Im Streitfall stehen Aussage gegen Aussage. Für Gerichte ist das nichts Neues. Wie in anderen Bereichen müssen sie die Glaubhaftigkeit von Aussagen beurteilen. Fehlen Beweise oder gibt es Zweifel wird freigesprochen.