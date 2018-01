Verschwiegenheit bei Löhnen schadet den Frauen

Genug mit genug. Reden wir doch mal übers Geld. Um wie viel mehr verdienen Kollegen als Kolleginnen? Und ist das fair?

Die BBC-Journalistin Carrie Gracie hat einen radikalen Schritt gesetzt. Die China-Korrespondentin, die seit 30 Jahren Journalistin beim prestigeträchtigen Sender ist, hat ihren attraktiven Korrespondentenjob in Peking gekündigt, weil sie weniger verdiente als ihre männlichen Kollegen. Der öffentlich-rechtliche Sender habe es versäumt, die Lücke bei der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen zu schließen, kritisierte die 55-Jährige. Dies alles tat sie in einem offenen Brief kund. Gracie will nun auf ihren alten Posten in London zurückkehren und erwartet dort die gleiche Bezahlung wie die männlichen Kollegen. Sie betont, dass es ihr nicht darum gehe, mehr Geld zu bekommen. Sie fordert nicht mehr und nicht weniger als gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Man nennt das Fairness.