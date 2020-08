Völlig unterschätzt - Ein großer Fehler, aber mit viel Potenzial

Frauen tragen in Belarus die Revolution. Ermöglicht hat ihnen das Diktator Lukaschenko, indem er sie unterschätzte. Frauen kennen sich damit aus.

In Belarus schickt sich eine Frau an, Langzeitdiktator Alexander Lukaschenko aus dem Amt zu jagen. Und mit Swetlana Tichanowskaja kämpfen immer mehr Frauen um die Freiheit. Ihr Motto: Wir haben genug von der Angst, Schluss damit! Wie konnte es einem über Jahrzehnte mit Schrecken regierenden Herrscher passieren, dass ihm eine Frau, die in Interviews lange Zeit zum Besten gab, sie sei vor allem Hausfrau und Mutter, derart in die Quere kommt?

Ganz einfach. Der Tyrann hat Tichanowskaja im Speziellen und Frauen im Allgemeinen unterschätzt. Und das ist ganz und gar nichts Neues. Denn unterschätzt zu werden, erfahren Frauen in den verschiedensten Ländern und Kulturen täglich. Natürlich ist das ein Nachteil. Wer unter seinem Wert betrachtet wird, hat weniger Chancen im Beruf, in der Politik und in der Gesellschaft. Doch wie immer gibt es keinen Nachteil ohne Vorteil. Wer unterschätzt wird, hat oft mehr Freiräume, weil einem ohnehin nicht viel zugetraut wird. Das heißt, man steht weniger unter Beobachtung und unter Druck, weil niemand Großartiges von einem erwartet. Solche Freiräume können wunderbar dafür genutzt werden, in Ruhe an Projekten zu arbeiten, Netzwerke aufzubauen, Allianzen zu schmieden, Informationen zu beschaffen.

Der weißrussische Tyrann ließ Tichanowskaja - dieses "arme Ding" - als einzige echte Oppositionskandidatin zur Wahl zu, weil er ihr nichts zutraute. Welch eine Fehleinschätzung!

Der Chef im Unterhaltungskonzern gibt einer Mitarbeiterin eintönige Rechercheaufgaben, weil er ihr nichts "Wichtiges" zutraut. Die junge Frau mit zwei Muttersprachen ist zwar enttäuscht, nimmt aber die Arbeit dennoch sehr ernst. Bei ihren Recherchen kommt sie mit großen Filmstudios in Kontakt, wo man auf ihre Hartnäckigkeit, Akribie und ihr Organisationstalent aufmerksam wird und sie schließlich abwirbt. Zurück bleibt ein verdutzter Vorgesetzter, der sagt: "Also so etwas, von der Frau hatte ich das nicht erwartet."

Frauen werden nicht nur oft unterschätzt, sie tun dies auch selbst. Laut dem Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit schätzen Frauen die eigene Leistung im Vergleich zu den Männern wesentlich geringer ein. In einem Verhaltensexperiment, wo es darum ging, Wettbewerber auszuschalten, hatten Männer ihre tatsächliche Leistung von vornherein um rund 30 Prozent überschätzt, Frauen hingegen um weniger als 15 Prozent. Auch Swetlana Tichanowskaja meinte kürzlich noch, sie sei eine schwache Frau, ehe sie sich wenig Tage später als "Anführerin" bezeichnete.

Jemanden zu unterschätzen, auch sich selbst, ist ein großer Fehler. Aber immerhin einer, der Potenzial hat.