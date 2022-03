Was Mode mit Krieg zu tun hat

Hat angesichts des Blutvergießens in der Ukraine die Modewelt jegliche Berechtigung verloren?

Jetzt habe niemand Lust, sich ein neues Kleid zu kaufen, sagte ein Politikwissenschafter vergangene Woche in der deutschen TV-Diskussionssendung "Hart aber fair" über weitergehende wirtschaftliche Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Einige Tage später war im ORF-Radio zu hören, dass heuer besonders bunte Schuhe modern sein sollen, und das dies zumindest ein wenig die Stimmung angesichts des Krieges in der Ukraine heben würde. Vier Tage nach dem Beginn des Angriffs Putins auf das Nachbarland begannen in Paris die Prět-á-porter-Modeschauen zur Fashion-Week - die ...