Willkommen in der wirklichen Welt

Oprah Winfreys kämpferische Rede bei der Golden-Globe-Verleihung hat viele beeindruckt, manche irritiert. Sie machte auch klar, dass nach so viel Aufmerksamkeit für die #MeToo-Kampagne und sexuelle Übergriffe nun die harte Arbeit beginnt, real im Alltag aller Frauen etwas zu verändern.

Der Eintrag auf Facebook war von Fassungslosigkeit geprägt. Eine Facebook-Freundin schreibt, dass sie bei der Lektüre über die Golden-Globe-Verleihung den Eindruck gewonnen hatte, als wäre noch nicht einmal das Frauenwahlrecht erfunden. Vor allem die Aussage, dass man nun in Hollywood ohne Blessuren arbeiten könne, habe sie irritiert.

Alles Übertreibung? Wohl nicht. Am Tag nach der prestigeträchtigen Preisverleihung für Film und Fernsehen wurde der Schauspieler James Franco, der für "The Disaster Artist" als bester Darsteller in einer Komödie oder einem Musical preisgekrönt wurde, ganz anders ins Rampenlicht gerückt. Die Schauspielerinnen Violet Paley und Sarah Tither-Kaplan haben Franco vorgeworfen, sie genötigt zu haben. Paley schrieb in Anspielung darauf, dass Franco bei der Verleihung einen "Time's up"-Anstecker aus Solidarität mit der #MeToo-Bewegung, die sexuelle Übergriffe anprangert, getragen hatte: "Süßer ,Time's up'-Anstecker, James Franco. Weißt du noch, wie du in einem Auto meinen Kopf in Richtung deines entblößten Penis gedrückt hast?" Franco hat die Vorwürfe mit dem Statement, sie seien "nicht korrekt", sollte er etwas falsch gemacht haben, wolle er es aber wiedergutmachen, kommentiert.

Da tut die eindrucksvolle Rede von Medieninstitution Oprah Winfrey bei der Golden-Globe-Verleihung auch Tage danach noch gut. Sie sagte unter anderem: "Ich möchte, dass heute alle Mädchen wissen, dass ein neues Zeitalter am Horizont anbricht. Zu lange wurden Frauen nicht angehört oder ihnen nicht geglaubt, wenn sie den Mut hatten, gegen die Macht von Männern aufzubegehren." Deren Tage seien nun gezählt, jetzt müssten alle dafür kämpfen, dass es in Zukunft niemanden mehr gebe, der als Opfer "MeToo" sagen müsse.

Tatsächlich geht es nun darum, die Erfolge der Twitter-Kampagne #MeToo, die quer über den Globus eine gewaltige Aufmerksamkeit erreicht hat und zu vielen Rücktritten oder Rauswürfen prominenter Männer geführt hat, in die reale Welt aller Frauen zu übertragen. Und hier hat Winfrey das entscheidende Wort Macht verwendet. Wirklich ändern wird sich langfristig nur etwas, wenn eine kritische Masse an Frauen an die mächtigen Positionen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kommt. Nach #MeToo auf Twitter beginnt nun die Knochenarbeit in der wirklichen Welt.