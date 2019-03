Die neuseeländische Premierministerin überzeugt in der Krise mit ihrer Art des Führens. Davon bräuchte es mehr.

Wie die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern nach dem fürchterlichen Terroranschlag in ihrem Land, bei dem 50 Menschen ihr Leben verloren haben, ihre Führungsrolle gelebt hat, hat weltweit die Menschen beeindruckt. Einfühlsam, klar, entscheidungsfreudig, so hat die Welt die 38-Jährige in ...