Ein Ex-Vizekanzler geht durch Luxemburg

Wilhelm Molterer ist nach seinem Abgang aus der Politik weich gefallen und wurde EU-Banker.

Wer den früheren ÖVP-Chef und Vizekanzler Wilhelm Molterer an seinem Arbeitsplatz in Luxemburg besucht, triff auf einen entspannten Mann. "Ich kann nur Pappbecher anbieten", sagt er lachend, während er Kaffee vom Automaten vor seinem Büro in der Europäischen Investitionsbank, kurz EIB, holt. Dabei plaudert er locker über ein Bild an der Wand, das vom Vater eines Mitarbeiters stammt, und er erzählt von der von vielen Portugiesen bewohnten Gasse mit kleinen Fatima-Altären, Hühnern und Hasen, in der er jetzt wohnt.