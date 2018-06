Österreichs Stimme in Belgien und in der NATO

Die beiden Vertretungen Österreichs in Brüssel sind näher zusammengerückt. Dank Neo-Botschafterin Elisabeth Kornfeind nicht nur räumlich.

EU-Themen sind Elisabeth Kornfeind vertraut. Die neue bilaterale Botschafterin Österreichs in Belgien hat bis Ende 2017 in Wien im Außenamt die EU-Agenden koordiniert und die

Arbeitsgruppe geleitet, die die EU-Präsidentschaft vorbereitet. Nein, sie komme EU-Botschafter Nikolaus Marschik sicher nicht in die Quere, sagt die adrette Diplomatin beim morgendlichen Cappuccino auf einem etwas zugigen Platz hinter dem EU-Ratsgebäude. Die promovierte Juristin - und Musikpädagogin - hat mit Marschik einst das Büro geteilt und die beiden trinken auf dem Weg ins Büro immer wieder Kaffee. Die informelle Kurzabstimmung hat auch damit zu tun, dass die bilaterale Botschaft samt Konsulat und Kulturforum in die Avenue Cortenbergh 52 übersiedelt ist, in die unmittelbare Nähe der EU-Vertretung.