Älter und Alt

Gastkommentar SN

Vor ein paar Wochen bin ich in die Stadt gefahren, in der ich meine letzten Jugendjahre verbracht habe, nicht zuletzt die in der damals sogenannten Oberschule. Nachdem ich erst am Abend in der kleinen Stadt an der dunklen Ostsee angekommen war, war ich tatsächlich überwältigt, als ich am frühen Morgen im Hotel die Zimmergardine beiseiteschob und auf einmal die Augen weit öffnete und auf die glut- und blutrote Sonne sah, deren obere Hälfte gerade über die nur leicht bewegte Meeresoberfläche ...