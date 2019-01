Gastkommentar SN

Ich wurde 1965 geboren, bin also jetzt in einem Alter, wo immer mehr Freunde Kinder bekommen. Das hat den großen Vorteil, dass man den Kinderwagen gleichzeitig auch als Rollator verwenden kann. Immer öfter ist es so, dass die Paare, wenn die Frau schwanger wird, das erste Ultraschallfoto ihres noch ungeborenen Kindes auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichen, und wenn sie mehr als zwanzig Likes bekommen, kriegen sie das Kind. Das ist furchtbar.