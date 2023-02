Gastkommentar SN

Ich habe mir im Secondhandshop ein warmes Wintermantele im zeitlosen Stil gekauft. Ich weiß nicht, ob es schick ist oder total spießig, jedenfalls unscheinbar und wird es ewig bleiben. In dieser Art Tarnmantel kann man völlig unauffällig, ja unbemerkt am Stadtleben teilnehmen, nicht mal deine Freunde/-innen erkennen dich. Du stehst einfach so zwischen den Leuten, ein stilles, leicht zu umgehendes Hindernis. Nur die Vöglein im Park geraten ins Hüpfen, wenn du in der Manteltasche kramst. Und wissen Sie was: Das ...