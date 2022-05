Das Geschäft mit der Angst

Gastkommentar SN

Noch in den 60er-Jahren gab es in Österreich Familien, die seit dem Zweiten Weltkrieg in behelfsmäßigen Unterkünften auf eine Stadtwohnung warteten. Wie unsere Familie. Wir schleppten den Wassereimer hundert Meter vom Bassenabrunnen. Im Winter rann das Wasser über dickes Eis in den Gully. Was für eine Begeisterung über die neue Wohnung mit den großen Fenstern, Balkon und dem Luxus von ZWEI silbernen Wasserhähnen in Bad und Küche. Ein Traum!

Das Sparbuch ermöglichte die Anzahlung einer richtigen Waschmaschine und ...