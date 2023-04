Eros als Agent des anderen

Magnolienzweige vor blauem Himmel, Märzenbecher darunter. Dazu Licht, das bis in die müden Knochen dringt, sie ächzen, sie knacken, und die Blüten wiegen im Wind. Der Frühling ist die brutalste aller Jahreszeiten, und zugleich die zärtlichste, weshalb ich in diesen Tagen des Übergangs immer an den Eros denken muss, auch er ein Vermittler existenzieller Ambivalenzen. Kürzlich haben wir uns zum "Eros der Sommerfrische" in Gmunden versammelt, um ihn zu vergegenwärtigen, ihn und die Mäzenin und Salondame Margaret Stonborough-Wittengenstein, Ludwigs Schwester. ...