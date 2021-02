Fünf Jahreszeiten …

Gastkommentar SN

In Salzburg ist es vielleicht gar nicht wirklich aufgefallen: Die fünfte Jahreszeit fällt 2021 aus. Die Mozartstadt ist wahrlich keine Hochburg für Narren, dabei herrscht auch hier beizeiten karnevaleskes Treiben. Sollte Frau Dr. Rabl-Stadler diese Zeilen lesen, hoffe ich auf ihren guten Humor, der sie neben all ihren organisatorischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Stärken auszeichnet. Bei dieser Feststellung wird sie mir aber sicher beipflichten: Die Festspiele sind die fünfte Jahreszeit in Salzburg. Aber es gibt noch mehr Parallelen zum Karneval.

...