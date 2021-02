Mein proteinreicher Spitzname

Gastkommentar SN

An einem neblig-nassen Tag mitten im dritten Corona-Lockdown wende ich meinen Blick von den Schriftzeichen auf meinem Computerbildschirm ab, um den Augen etwas Abwechslung zu gönnen, und sehe durch mein Arbeitszimmerfenster wie auf ein frisch gemaltes, zu wässriges Aquarell, bei dem das Dargestellte mehr vom Betrachter fortzuschwimmen scheint, als dass es für ihn festgehalten wirkt. Beinahe so, als wäre mir eine Art Sinnbild für diese eines Gutteils ihrer normalen Alltagsstruktur beraubten Lockdown-Tage vor das Fenster gestellt worden, in denen das, ...