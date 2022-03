Haben Sie schon Rage Fatigue?

Gastkommentar SN

Ich bin heut ein bisserl angefressen. Während ich das hier schreibe, denke ich nämlich an den gerade vergangenen 8. März: Weltfrauentag oder - wenn man will - Feministischer Kampftag. Ich will weder das eine noch das andere, sondern einfach meine Ruhe. Ich hab da einen Haufen Rabattcodes bekommen für Produkte, die ich wollen soll, weil ich eine Frau bin, und die ich kaufen soll, damit ich den Männern gefall. Was ich dagegen nicht gekriegt hab: gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit, ...