Selbst wenn ich nicht zu denjenigen gehöre, die es sich wünschen, dass mehr Menschen an die Hölle glauben, sind Höllenvorstellungen doch wirklich aufschlussreich. Sie erzählen von dem, was wir wirklich, wirklich nicht wollen können. Höllenvorstellungen sind ethisch relevant. Es ist wohl das Minimum politischen Gestaltens, höllische Zustände zu verhindern, wie sie in Flüchtlingslagern oder in den Dörfern, die von den Waldbränden betroffen waren, herrschen mögen. Es ist wohl das Minimum von Führungsverantwortung, Hölle auf Erden zu verhindern.

Eine ...