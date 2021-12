Drei kleine Buben hab ich, genauer gesagt, einen Neffen und zwei Patenkinder. Alle drei sind in einem ähnlichen Alter, zwischen einem und zwei Jahre alt. Der erste, der jetzt schon zwei wird, ist Jakob. Dann kommt Cyril, und dann Noah. Ich hab davor nie mit kleinen Buben zu tun gehabt, und jetzt gleich mit drei. Wobei ich zwei von ihnen erst zwei Mal gesehen habe, da wir in einer Pandemie leben, wobei der eine die Pandemie in Schärding erlebt und ...