Gastkommentar SN

Hilferufe an die Heiligen, den Nikolaus, an Gott? Grüß Göttin, ruft freundlich ein Schild in Tirol und wird immer wieder mit Grüß Gott übermalt, denn in Tirol grüßt man ordentlich. Wer hilft uns aus der Not? Ich habe gute Nachrichten. Meine beste Freundin und ich sind uns bei Wein und Gesang einig geworden: Jetzt ist Schluss mit Verständnis. Sie können es einfach nicht. Die Männer. Sie haben es jahrhundertelang probiert. Ein Krieg nach dem anderen. Machtwahn und grenzenlose Gier. Aus ...