Frieden statt Eskalation

Gastkommentar SN

"Das Übel gedeiht hinter dem Ideal am besten", schrieb Karl Kraus in seinem Drama "Die letzten Tage der Menschheit". Obwohl sich dieses Zitat auf den Ersten Weltkrieg bezieht, erinnert es auch an die aktuelle Situation. Die Russen wollen angeblich ihre "Brüder" befreien, die Gegenseite argumentiert, die "westlichen Werte" zu verteidigen. Das Ergebnis lautet: Krieg. Ohne absehbares Ende, ganz im Gegenteil.

Die Eskalationsspirale dreht sich immer weiter: Die gewaltsame Annektierung des Donbass erfolgte nicht so rasch und einfach, wie ...