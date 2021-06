Lokal einkaufen - aber wie?

Gastkommentar SN

Das Hallein meiner Kindheit ist das Hallein mit Kral, Farben Christ und Stefanitsch. Beim Kral gab's Wolle, Kleider und Stoffe, Stefanitsch war ein riesiger Metzgerladen, und im zweistöckigen Farben Christ hat man von Bastelkugeln bis Holzlack alles bekommen. Das war der Fachhandel. Und ich bin mir sicher, wo auch immer Sie in Ihrer Kindheit gelebt haben: Sie erinnern sich auch. An den Greißler und die Buchhandlung, an das Schreibwarengeschäft und den Laden mit den Schachteln voller Knöpfe. Jetzt können Sie ...