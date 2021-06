Die Könige der Welt

Darf man alles, was nicht verboten ist? Die Herren Schmid und Brandstetter und Pilnacek und Kurz und Blümel haben dieser nahezu philosophischen Frage neue Nahrung gegeben. Dass FPÖ-Politiker unverschämt alles nutzen, was das Recht irgendwie zulässt, hat Tradition. Aber die jungen und alten Herren der (wie immer gefärbelten) ÖVP? Wann ist ihnen die Scham abhandengekommen? Oder sind das so moralische Bewertungen, dass ich mich ihrer lieber enthalten sollte? Zwecks: Wer ohne Schuld, der (oder die) werfe den ersten Stein.

