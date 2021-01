Nur die Ruhe

Gastkommentar SN

Falls Sie manchmal überlegen, ob Ihr Glas noch halb voll oder doch schon halb leer ist, möchte ich Sie auf etwas aufmerksam machen: So ein Glas ist wiederbefüllbar. Was das bedeutet? Ich plädiere für Gelassenheit. Für weniger Aufquargeln und Reinsteigern und Rumschreien. Für mehr Ruhe, Besonnenheit und Coolness. Ab dem Zeitpunkt der eigenen Geburt kriegt man ja so einiges gratis, zum Beispiel tausend saudumme Ratschläge von Leuten, die alles besser wissen. Einen riesigen Haufen an Gelegenheiten, etwas falsch zu machen, ...