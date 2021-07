Spare froh

Gastkommentar SN

Einen Verlängerten, bitte, schwarz, ohne Zucker, sage ich am Stehtischchen zum vorbeihuschenden Kellner des Coffeeshops, im Schatten urbaner Bürohauskomplexe. In den Sonnenbrillen der Umstehenden spiegeln sich sonnig die hohen Glasfassaden, kleinen Läden, Cafés und Bars des Platzes. Wie in Manhattan, denke ich gerade, als ein Paar seine Smartphones breit auf mein Tischchen legt, hier am Sparkassenplatz. Er winkt zwischen seinem gedämpften Wortschwall über XM2.4, die der Steiner noch immer nicht rausgehaut hat, weil er im Grunde ja echt keine Ahnung ...