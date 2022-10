Das War Childhood Museum in Sarajevo zeigt den Krieg aus der Perspektive von Kindern. Hier eröffnet sich behutsam Tiefe, die erahnen lässt, dass wir vieles in unserer Gesellschaft anders sehen könnten. Die Perspektive von Kindern ist nicht nur besonders, sie ist auch wichtig und gewichtig. In seiner Erzählung "Wenn ich wieder klein bin" (geschrieben im Jahr 1925) erzählt der polnische Kinderarzt Janusz Korczak davon, wie ein erwachsener Mensch, der unter seiner Lebenslast leidet, wieder zum Kind wird, in voller Kenntnis ...