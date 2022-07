Wie geht es dir, ...

Gastkommentar SN

... frage ich − gut, sagt sie, ich höre keine News mehr. 90 Prozent sind eh nur Wiederholungen, Vermutungen oder Interviews mit buhlenden Politikern und Debatten, wo sich Parteipolitiker geschult gegenseitig nur anbeffeln, warum, frag ich, wird jemand Politiker, nein, nicht wegen dem bissl Geld im Monat, by the way in der Höhe einer Jahres-Mindestsicherung, beides Steuergelder, aber denen da, diesen "Minderbemittelten", muss man die Daumenschrauben anziehen, sagen sie, damit diese Säcke motiviert werden zu hackeln, selbst für Peanuts, sie ...