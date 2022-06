Gastkommentar SN

Ich erinnere mich gut an den Moment, in dem mir meine drei Jahre ältere Cousine damals erklärte, dass es das Christkind nicht gibt und mir vor Heiligabend gezeigt wurde, wo die Geschenke versteckt waren. Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen und ich konnte es gar nicht glauben. Sie meinte, wir sollen trotzdem so tun, als wüssten wir nichts, damit sich die Erwachsenen freuen. So war das ab dann also.

Ich erinnere mich auch noch daran, dass ...