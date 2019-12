Lienz ist aus mehrfacher Hinsicht (m)ein spezieller Ort im Weltcup. Dort habe ich Lehrgeld bezahlt und emotionale Siege gefeiert. Davon sind die Österreicherinnen derzeit leider entfernt, ein Skifest ist dank der Fans dennoch garantiert.

Es ist wieder so weit: Mit den Weltcuprennen in Lienz kommt der alpine Skiweltcup wieder in die Phase, die für mich als Rennläuferin zwar immer mit großem Druck und Stress verbunden war, auf die ich aber mit vielen positiven Erinnerungen ...