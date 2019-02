Eine WM der gemischten Gefühle

Für das vom Wetter ausgelöste Chaos darf man niemandem Vorwürfe machen. Zufallssieger gab es auch in Åre nicht. Unsere Herren werden die Bilanz weiter aufbessern und warum sollen nicht die Slalom-Damen eine Medaille holen?

Die großen alpinen Titelkämpfe sind nun bald wieder Geschichte und ich blicke darauf mit etwas gemischten Gefühlen zurück. Grundsätzlich hat das Wetter einfach nicht ganz mitgespielt. Beginnend mit dem Chaos bei der Anreise. Die Österreicher waren nicht betroffen, aber jene Athleten, die ewig am Flughafen ohne eine Möglichkeit weiterzukommen oder sich ausruhen zu können, festsaßen, hatten hohe Belastungen für Körper und Geist zu verarbeiten.

Die Abfahrten wurden "durchgeboxt". Verständlich, wenn man rückblickend die Wetterentwicklungen betrachtet. Der Spannung tat dies jedoch keinen Abbruch, was nicht zuletzt den fulminanten Finalrennen von Lindsey und Aksel zu verdanken ist. Wettertechnisch hat uns Schweden viele Varianten gezeigt, und auch den Veranstaltern darf man keine Vorwürfe machen. Sie haben alles gegeben um die Rennen überhaupt möglich zu machen. Die Rennläufer hatten dennoch mit schwierigen Situationen zu kämpfen. Diese unterschiedlichen Schneebedingungen machten es fast unmöglich sich material- und fahrtechnisch hundertprozentig vorzubereiten.

Nichtsdestotrotz erübrigt sich die Frage, unter welchen Bedingungen die neuen Weltmeister ermittelt wurden. Wenn ich an meine bestrittenen Großereignisse zurückdenke, war auch nicht immer alles so wie ich es mir gewünscht hätte. Am Ende stehen immer diejenigen am Podest, die an diesem Tag die Schnellsten waren. Das waren auch bei diesen Titelkämpfen keine Zufallssieger, die zuvor noch nie vom obersten Treppchen gelacht haben.

Hier wären wir auch schon beim Abschneiden unseres Teams. Bei den Herren kann man bisher sehr zufrieden sein. In den Speedrennen je eine Medaille ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Mit ein bisschen Glück wäre vielleicht noch mehr drinnen gewesen. Ich denke hier vor allem an Matthias Mayer, der einen tollen Grundspeed hatte, diesen aber leider nicht bis ins Ziel durchziehen konnte. Der Mut von Hannes Reichelt beim Nummernpoker in der Abfahrt wäre auch fast belohnt worden. Unser Slalomteam für das Finale am Sonntag ist sehr stark und es müsste sehr viel schief laufen, dass wir nicht mindestens eine Medaille holen. Ich freue mich auf ein spannendes Rennen!