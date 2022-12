Für die Trendumkehr im ÖSV-Damenteam darf sich niemand aus der Verantwortung ziehen

Im Skiweltcup ist die Weihnachtspause sehr kurz. Ich habe aber umso mehr Kraft, Tatendrang und Zuversicht aus ihr geschöpft. Genau das brauchen unsere Technikerinnen, um am Semmering in die Erfolgsspur zu finden. Athletinnen und Trainer müssen gemeinsam an einem Strang ziehen.

SN/gepa pictures Katharina Liensberger und ihr Trainerteam (im Bild mit Livio Magoni) sind gemeinsam gefordert.