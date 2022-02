Olympia? Na und! Einfach locker bleiben

Obwohl unter vier Medaillen kein Gold dabei ist, hat sich mein Traum von den Olympischen Spielen erfüllt. Was ich erfahren durfte: Erwarte am Tag X nie das Perfekte, dann kannst du die vielleicht einmalige Chance ergreifen.

Für die olympischen Athletinnen und Athleten ist es tatsächlich der Tag X. Sie arbeiten jahrelang darauf hin. Allein mit einer erfolgreichen Qualifikation für die Wettkämpfe geht für viele ein Kindheitstraum in Erfüllung. Neben der Hoffnung und dem Wunsch, am richtigen Tag in der Lage zu sein, die persönliche Höchstleistung abrufen zu können, ist es natürlich auch der olympische Gedanke, der - durch die ständige Präsenz der fünf Ringe - bei jedem Schwung, Sprung oder Schub in den Sportlerinnen und Sportlern ...