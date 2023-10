Trotz aller Unkenrufe freue ich mich auf den Weltcupauftakt in Sölden

Plus

Plus

Plus

Gelingt Katharina Liensberger die Rückkehr in die Weltspitze? Geht der Plan von Marco Schwarz auf? Sölden ist der Startschuss in einen spannenden Skiwinter, der dank des ersten Schneefalls auch in unseren Wohnzimmern sichtbar wird. Dass es künftig aber alternative Konzepte braucht, ist auch klar.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/S Bei Marco Schwarz habe ich keine Bedenken. BILD: SN/GEPA PICTURES/ HARALD STEINER Für Katharina Liensberger gilt: Unbekümmert bedeutet schnell.