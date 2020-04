Die Fischer halten ihre besten Fanggründe geheim - wie die Schwammerlsucher ihre besten Platzerl.

Dorsch, so wird der junge Kabeljau genannt, ist ein beliebter Fisch in der Fastenzeit der Christen. Als "Fish and Chips" ist er in England sogar ein Nationalgericht. An den Küsten Neufundlands, dort wo der kalte sauerstoffreiche Labradorstrom auf den nährstoffreichen ...