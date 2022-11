Als das Kobenzl ein Luxushotel für Promis war

Die Aufregung war groß im Kobenzl und in ganz Salzburg. Es war der Pfingstsonntag des Jahres 1972 und am Mittagstisch saß eine besonders illustre Gästeschar: US-Präsident Richard Nixon mit seiner Frau Patricia, Bundeskanzler Bruno Kreisky, Außenminister Rudolf Kirchschläger, Landeshauptmann Hans Lechner und andere Prominente. Es gab Bouillon, Gebirgsforelle blau, Kalbsrücken garniert, Reis und Salat und dann noch Apfelstrudel.

Nixons Besuch war vermutlich der aufsehenerregendste in der langen Geschichte des Kobenzl. Dass in dem legendären Hotel am Gaisberg prominente ...