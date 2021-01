Als die Dampflok durch Salzburg schnaubte

Es könnte doch noch etwas werden mit der seit Jahrzehnten diskutierten Regionalstadtbahn: Die bestehende Salzburger Lokalbahn würde unterirdisch vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz verlängert, so der Plan. In einem zweiten Schritt könnte die Linie oberirdisch bis Hallein verlängert werden.

Wobei der Blick in die Geschichte zeigt: War alles schon einmal in ähnlicher Form da. 1886 nahm in der Landeshauptstadt die Dampf-Tramway den Betrieb auf. Diese verkehrte vom Lokalbahnhof über die Karolinenbrücke durch das Nonntal bis St. Leonhard - später ...