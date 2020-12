Von Äpfeln und Honig: Wie sich die Wirtschaftssorgen ähneln

Die Geschäfte sind nun wieder geschlossen. Wer einkaufen will, tut das also notgedrungen oft online. Und - wie in jedem Lockdown - ertönen wieder die Rufe, statt bei ausländischen Onlineriesen doch bei regionalen Händlern zu bestellen. Online konnte anno dazumal noch nicht bestellt werden. Die Aufforderung, heimische Produkte zu bevorzugen, gab es aber schon sehr, sehr viel früher.

Im Dezember 1931 berichtete etwa die "Salzburger Chronik" darüber, dass die Königin von England bei ihren Weihnachtseinkäufen ausschließlich englische Ware ...