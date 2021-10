Als die Kleidung nicht aus Asien, sondern vom eigenen Feld kam

Unter menschenunwürdigen Bedingungen in asiatischen Fabriken genähte Kleidung kommt bei uns zum Spottpreis in die Läden und landet oft nach kurzem Gebrauch oder gar ungetragen im Müll. Diese Entwicklung zu brechen, ist nicht einfach. Die Kontexterei in Rauris versucht es. Aber Rohstoffe wie Flachs gibt es kaum noch aus heimischem Anbau. Auch die Handwerkstechniken gehen verloren.

Bis nach dem ersten Weltkrieg war für die Deckung des Wäsche- und Kleiderbedarfs in Salzburg der Anbau von Flachs und seine Verarbeitung ...