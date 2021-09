Als die Salzburger ihr Wirtschaftswunder bekamen

Aufschwung und neues Wachstum: Darauf hofft die Wirtschaft nach der langen Coronazeit 2020/21.

Auch vor 70 Jahren drehte sich alles um den Aufschwung - es waren die Jahre des Wirtschaftswunders. Weil die Wohnungsnot groß war, florierte die Bauwirtschaft: So mussten in der Landeshauptstadt noch 1953 mehr als 10.000 Menschen in einer von 1300 Baracken hausen. Dem begegnete die Stadtpolitik, indem man in Taxham, Lehen und Herrnau Tausende Wohnungen bauen ließ. Wobei es schon damals heftige Kritik an manchen ...