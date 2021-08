Warum wurde eine Stadt wie Mittersill an einem Platz erbaut, wo sie immer wieder von der Salzach überflutet wurde? So rissen die Fluten zum Beispiel beim Hochwasser vom Juli 1572 - in Teilen Mitteleuropas das schwerste des Jahrtausends - Felder, Häuser, Brücken und Wege fort.

Die Antwort liefert die neue Ausstellung im Museum in Mittersill. Der Ort liegt am Schnittpunkt von Verkehrswegen und vor allem der Saumhandel über den Felbertauern brachte vielen Menschen Arbeit, Brot und Wohlstand.

...