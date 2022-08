Als es im Sparverein noch Zinsen gab

Es gibt ihn noch, aber er ist selten geworden: der Sparverein. Nach wie vor treffen sich viele Salzburger wöchentlich im Wirtshaus und zahlen in die Kassa ein - auch wenn keine nennenswerten Zinsen mehr erwirtschaftet werden. Als Sparvereine im 19. Jahrhundert entstanden, war das anders. "Mitglieder profitierten von einer besseren Verzinsung", sagt Wirtschaftshistoriker Christian Dirninger. Gespart wurde das ganze Jahr über, ausgeschüttet meist in der Adventzeit. Die Vereine sollten den Spargedanken befördern und waren für Geldinstitute wichtig, um an Sparkapital ...