Wenn vor 20 Jahren beim ersten Windpark-Info-Abend in Thalgau jemand gesagt hätte, dass sich im Jahr 2022 in ganz Salzburg noch immer kein Windrad drehen würde, wären wohl alle Anwesenden in Gelächter ausgebrochen.

Doch was damals niemand für möglich gehalten hätte, ist im Jahr der Klima- und Energiekrisen Realität: Es dreht sich noch immer kein Windrad im Land.

Dabei waren die Vorkämpfer für die Windenergie im Herbst 2002 mit ihrem ersten Windpark-Projekt auf dem Thalgauer Lehmberg ...