Auch über Salzburger Gemeinden schwebte der Pleitegeier

Auch Salzburger Gemeinden standen in der Vergangenheit immer wieder einmal kurz vor der Pleite.

Mit dem in den 1970er Jahren erbauten Kongresszentrum in Bad Gastein häufte die Gemeinde einen Schuldenberg an.

Ein Ort kämpft gegen den drohenden Konkurs: Was sich momentan in der Osttiroler Marktgemeinde Matrei abspielt, ist in ähnlicher Form auch in Salzburg schon passiert. Auch hier kämpften in der Vergangenheit einzelne Gemeinden immer wieder einmal mit hohen Schuldenbergen.

Das bekannteste Beispiel ist Bad Gastein in den 1970er-Jahren, als der Bau des Kongresshauses die Gemeinde finanziell in die Bredouille brachte. Die Kosten für das Bauprojekt lagen bei 350 Millionen Schilling (25 Mill. Euro). Dazu kam der Bau der ...