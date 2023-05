Der legendäre Bräurup wird 200

Eine resolute Wirtin, das Kaiserhaus und Fische sind Teil seiner Geschichte.

Der bekannte Gasthof Bräurup in Mittersill wird heuer 200 Jahre alt. Zumindest ist er seit 1823 im Besitz der Familie Gassner und ihrer Vorfahren, die sich zum Teil Schwaiger schrieben. Bewirtet und Bier gebraut wurde in dem ehemals Schwertlehen genannten Anwesen aber schon früher. Das Mittersiller Bier hatte allerdings einen üblen Ruf. Der gute Hopfen aus Böhmen war zu teuer und man baute eigenen an. Und wegen der häufigen Hochwässer konnte man das Bier nicht in Kellern kühl halten. In ...