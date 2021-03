Bräustübl-Jubiläum: Das erste Bier gab es an der Klosterpforte

Die Sehnsucht nach dem Bier im Gastgarten ist nach einem Jahr Corona und drei Lockdowns jetzt im Frühling so groß wie lange nicht. Doch die Gastgärten bleiben vorerst geschlossen, auch jener im Augustiner-Bräu in Mülln - und das just im Jubiläumsjahr.

Die Anfänge des Bräustübls reichen zurück in die Zeit Wolf Dietrichs - jenes Barockfürsten, der die halbe Stadt niederreißen ließ, um Salzburg ein barockes Stadtbild zu verpassen. 1605 hatte der Erzbischof die Augustiner-Eremiten aus München nach Salzburg ...