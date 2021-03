Luft und Tageslicht besteuern? Der Fürst sagte Nein

Neue Einnahmequellen, um die Löcher in den Staatskassen wieder zu füllen, wurden auch in der Vergangenheit immer wieder gesucht. 1735 wurde in Salzburg eine Fenstersteuer ins Spiel gebracht. In der Stadt sollten 12, auf dem Lande sechs und in Ställen 3 Kreuzer bezahlt werden. Fürst Leopold Anton Freiherr von Firmian warnte aber vor der neuen Steuer. Diese könnte "lautes Murren und Unruhen" entstehen lassen. Auch das Zählen der Fenster im ganzen Land sei zu aufwändig und würde Unsummen verschlingen. Zudem ...