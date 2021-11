Der lange Streit um die Metallerlöhne

Über den Abschluss der Lohnbewegung in der Metallindustrie wurde groß berichtet. Und das schon vor 100 Jahren. Was damals nicht anders war: Um die Höhe wurde lange gestritten. "Nach langwierigen Verhandlungen ist in der letzten Woche ein neuer Lohn- und Arbeitsvertrag in der Metallindustrie geschlossen worden", berichtete die "Salzburger Chronik" am 10. November 1921. Die neuen Lohnsätze mussten "der gegenwärtigen Teuerung angepasst werden", schrieb auch das "Volksblatt". Das Ergebnis: "Der Professionist über 22 Jahre erhält künftighin einen Mindestlohn von 60 ...