Der Wellness-Tempel einer Skandal-Versicherung

In Salzburg-Parsch wurde schon im 19. Jahrhundert Gesundheitsurlaub angeboten. Dann kam es zu einem gigantischen Versicherungsskandal.

Das Sanatorium auf dem Gersberg in Parsch in einer Ansicht aus dem Jahr 1914.

Gesundheitsurlaub in Salzburg? Das gab es schon lange vor der Erfindung von Wellnesshotels und Almsommerurlaub im Salzburger Land.

In der Landeshauptstadt eröffnete 1889 ein Arzt namens Eduard Breyer ein Sanatorium bzw. "Curhotel" mit 75 Gästezimmern in Parsch. Wie die zeitgenössischen Werbebotschaften nahelegten, ging es schon damals um eine Art Gesundheitsurlaub. "Physikalisch-diätetische Heilanstalt ohne Kurzwang, daher als Sommeraufenthalt sehr empfehlenswert" - so wurde das Haus auf dem Gersberg 1914 in einer auf Kurorte spezialisierten Zeitschrift beschrieben.

Der ...