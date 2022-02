Die Schnellstraße über dem Zeller See

Vierspurig sollte laut den alten Plänen die S11 durch den Pinzgau führen.

Anfang der 1970er-Jahre zählte Österreich zu den Ländern mit den meisten Verkehrstoten in Europa. Ein Grund dafür war, dass Salzburg und die Steiermark ein Nadelöhr aus schlecht ausgebauten Bundesstraßen auf der sogenannten Gastarbeiterstrecke bildeten. Millionen Gastarbeiter aus Jugoslawien und der Türkei mussten hier auf dem Weg vom Nordwesten Europas in den Urlaub in ihrer alten Heimat durch. Es war eine Todesstrecke. So gab es auf der Umfahrung Leoben von 1965 bis 1975 auf einer Strecke von zwölf Kilometern 62 Tote.

