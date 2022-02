Die Terrainspekulanten hinterm Mönchsberg

Der Salzburger Gemeinderat plante einst einen zweiten Tunnel durch den Mönchsberg. Dafür hätte man auch einen Teil des St.-Peter-Friedhofs geopfert.

Ein neuer Stadtteil in herrlicher Lage mit möglichst kurzer - fahrbarer - Verbindung ins Herz der Stadt: Auch vor 115 Jahren wälzte man in Salzburg Pläne, den Mönchsberg weiter auszuhöhlen. Geplant war ein zweiter Tunnel vom Krauthügel bis in die Altstadt.

Ein Portal war neben dem Almkanal im Nonntal geplant, der Tunnel selbst hätte sieben Meter hoch und neun Meter breit werden sollen. Die Kosten wurden - je nach Verlauf - auf 326.000 bis 600.000 Kronen geschätzt. Vier ...