Die Venediger auf der Suche nach Mineralien in den Tauern

Der Großvenediger ist wahrscheinlich nach ihnen benannt und sie kommen in zahlreichen Sagen in ganz Mitteleuropa vor. Dort werden sie als Venetianer, Walen, Welsche oder Erzmännchen bezeichnet. In den Tauern heißen sie Venedigermandln. Es handelt sich um geheimnisvolle Edelsteinkundige des Mittelalters, denen besondere Fähigkeiten zugeschrieben werden. So sollen sie mit speziellen Spiegeln in das Innere der Berge geschaut haben.

Der Bramberger Mineraliensammler Erwin Burgsteiner hat sich in mehreren Büchern mit den Venedigermandln beschäftigt. Er schreibt, sie gingen auf südländische ...